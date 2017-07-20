Омский «Авангард» поместил в список отказов нападающего Михаила Юнькова. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракт 31-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2017/18. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 матчах и набрал 7 (3+4) баллов за результативность. В 12 играх плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и голевая передача.



Ранее Юньков выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс», всего в КХЛ на его счету 123 (47+82) очка в 469 матчах.