Сундстрём: вскоре я могу стать одним из лидеров «Авангарда»

Новичок «Авангарда» Юхан Сундстрём рассказал о первых днях работы с командой и отметил, что вскоре может стать одним из её лидеров.

«Первые две недели в Омске прошли отлично. Персонал, игроки — все держатся вместе и много работают для общей цели. С нетерпением жду вылета в Фюссен, там мы сыграем несколько выставочных матчей. Что можно сказать об атмосфере в команде? Всё здорово. Несколько ребят определённо стали лидерами коллектива, нам нужно следовать за ними, понемногу идти вперёд. Первые дни я много наблюдал и учился, подмечал разницу между Швецией и Россией. Вскоре я могу стать одним из лидеров команды», — цитирует Сундстрёма пресс-служба клуба.

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