Воробьёв: «Динамо» — не пустой звук, сделаем всё, чтобы всегда быть наверху

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал о комплектовании команды и подготовке к новому сезону, а также отметил, что клуб планирует, как и прежде, ставить перед собой большие цели.



«Сейчас идёт формирование команды. Вратарская линия укомплектована. Оборона — процентов на 95. Самые большие перемены будут в атаке. Нападение очень молодое, и это меня радует. Есть из кого выбирать, учитывая резерв из ВХЛ. Я так молодым игрокам и сказал: двери для вас открылись. Надо только в них войти и всё завоевать.



Ожидается ли пополнение? Обязательно! Формирование будет продолжаться по ходу „предсезонки“. Пожалуй, самая проблемная позиция сейчас в «Динамо» — центрфорварды. Но мы решаем эту проблему. Алексей Терещенко тоже очень неплохой игрок. И мы его кандидатуру рассматриваем. Я буду очень рад видеть его в команде. Тем более что у нас сейчас такой период, что много молодых. Ему есть кому свой опыт передавать. Нам такой мастер пригодится.



«Динамо» — это не пустой звук! Мы всегда были топовой командой. И сейчас тоже будем решать большие задачи. Никто их с нас не снимал. Сегодняшним отношением ребят к делу я доволен. Как и тем, что со мной остался весь тренерский штаб. Мы все голодные до побед. И сделаем всё, чтобы «Динамо» было всегда наверху турнирной таблицы. Какой стиль будет у «Динамо»? Я всегда за систему. Зона обороны, средняя зона, зона атаки. Но постараемся больше играть в нападении. Есть такие намётки», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.

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