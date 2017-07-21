Уилсон: в «Питтсбурге» всегда хотели, чтобы я играл как Куниц или Хёрнквист

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Скотт Уилсон поделился впечатлениями от прошедшего сезона и выразил надежду, что будет получать больше игрового времени в новом году.



«Год назад моей целью было усердно работать и в начале сезона попасть в состав. Получив травму в первом сезоне, я чувствовал, что остальные ребята уходят вперёд, особенно когда на места в составе претендует так много молодёжи. Так что в прошлом году я просто хотел попасть в команду и получить большую роль.



Сложно проводить на льду шесть или семь минут за матч, большую часть времени сидя на лавке, но в команде всегда хотели, чтобы я играл как Куниц или Патрик Хёрнквист. Эти ребята мне сильно помогли. Я рад за Куница, в мои первые пару лет в Питтсбурге он сильно мне помогал. Мы с ним играем в похожем жёстком стиле и обладаем хорошим броском. Таких парней в лиге осталось не так уж много. Но я в наступающем сезоне очень надеюсь получить больше игрового времени и играть на прежнем результативном уровне», — приводятся слова Уилсона на официальном сайте НХЛ.

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