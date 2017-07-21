Коваленко: ВХЛ вынужденно расплачивается за ошибки предыдущего руководства лиги

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о последних новостях, а также прокомментировал сокращение клубов ВХЛ.



«На прошлой неделе ещё ряд игроков АНО «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Непосредственно от профсоюза шли Андрей Миронов, Павел Колтыгин, Денис Киселев, ещё одного хоккеиста и его агента мы постоянно консультировали. Теперь, когда тот же Миронов приедет в Россию из «Колорадо», в том числе во время локаута, он получит право подписать контракт с любым клубом КХЛ. Это позитивный момент, который, надеемся, поспособствует возвращению талантливого защитника в наш чемпионат.



Сокращение клубов ВХЛ? Для нас является болезненной потеря одного рабочего места, не говоря уже о целых клубах. На наш взгляд, в последнее время ВХЛ вынужденно расплачивается за те ошибки, которые были сделаны ещё предыдущим руководством лиги и на которые мы обращали внимание. Я надеюсь, что и Тверь, и Балашиха после перезагрузки обязательно вернутся в ВХЛ», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.