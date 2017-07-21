«Оттава» и форвард Дзингел договорились о двухлетнем контракте на $ 3,6 млн

«Оттава Сенаторз» и нападающий Райан Дзингел договорились об условиях нового контракта, избежав слушаний в арбитраже. Об этом сообщает Sportsnet.

Соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой $ 1,8 млн. Ранее сообщалось, что 25-летний хоккеист рассчитывает получать за сезон около $ 1,9 млн, клуб готов предложить Дзингелу не более $ 1 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 81 встрече, сумев записать на свой счёт 32 (14+18) результативных балла при показателе полезности "+6".