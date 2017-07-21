Чемпион USHL Дэн Мьюз вошёл в тренерский штаб «Нэшвилла»

«Нэшвилл Предаторз» объявил о назначении Дэна Мьюза помощником главного тренера. Кроме того, Кевин Маккарти повышен до заместителя главного тренера. Ранее Фил Хаусли, входивший в тренерский штаб Питера Лавиолетта, возглавил «Баффало Сэйбрз».



35-летний Мьюз последние два года возглавлял команду USHL «Чикаго Стил», с которой в прошедшем сезоне завоевал Кубок Кларка. Ранее он работал помощником, а затем заместителем главного тренера в команде Йельского университета (2009-2015), с которой стал чемпионом NCAA в 2013-м, а также входил в штаб молодёжной сборной США в 2013 и 2014 годах в качестве видеокоординатора.



Маккарти работает с Лавиолеттом много лет и был его помощником в «Филадельфии Флайерз» и «Каролине Харрикейнз».