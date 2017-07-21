«Фрибур-Готтерон» подтвердил подписание контракта с вратарём «Слована» Брастом

Швейцарский «Фрибур-Готтерон» официально объявил о заключении однолетнего контракта с вратарём Барри Брастом.

33-летний хоккеист заменит в составе хоккейного клуба голкипера Рето Берра, подписавшего контракт с «Анахайм Дакс». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Браст выступал за «Слован» и принял участие в 42 матчах, одержав 23 победы, три из которых закончились шат-аутом. В среднем вратарь пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 91,8% бросков. Его контракт с братиславским клубом был рассчитан до конца сезона-2017/18.