«Слован» заключил однолетний контракт с Михалом Ржепиком

Нападающий Михал Ржепик заключил однолетний контракт со «Слованом». Об этом сообщается на официальном сайте братиславского клуба.

Ранее Ржепик расторг соглашение со швейцарским клубом «Фрибур-Готтерон», которое подписал в июне 2017 года.

28-летний чешский хоккеист начинал сезон-2016/17 в Континентальной хоккейной лиге — в «Тракторе», но провёл только две игры, не отметившись результативными действиями, после чего перешёл в чешскую «Спарту». В чешской лиге нападающий сыграл 26 матчей, в которых набрал 18 (8+18) очков.