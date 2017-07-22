«Нэшвилл» заключил новое однолетнее соглашение с вратарём Мазанецом

«Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании нового контракта с вратарём Мареком Мазанецом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Зарплата голкипера составит $ 650 тыс. на уровне НХЛ и $ 100 тыс. на уровне АХЛ. Таким образом, стороны избежали похода в арбитраж.



26-летний Мазанец в прошедшем сезоне принял участие в четырёх матчах за основную команду, а также провёл 47 игр за «Милуоки» в АХЛ, одержав 27 побед с процентом отражённых бросков 91,2 и коэффициентом надёжности 2,65.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?