Филипенко: «Югра» провела большую работу и надеется на успешный сезон

Генеральный директор ханты-мансийской «Югры» Василий Филипенко поделился ожиданиями от нового сезона лиги.



«Как оценю календарь? Лёгких календарей не бывает. Позитивно, что открываем турнир домашней серией — против „Северстали“, „Торпедо“, „Спартака“ и Риги. Для команды, которая обновилась, стартовать в родных стенах — это плюс. Летом раскачать хоккейного болельщика не очень легко, но все службы клуба уже начали подготовку к стартовой домашней серии. По большому счёту сезон для нас уже начался.



Прекрасно понимаем, что конкуренция в Восточной конференции становится всё более острой, летом укрепились „Автомобилист“, „Лада“, другие клубы из середины таблицы, не говоря уж о традиционных лидерах Востока. Но „Югра“ в межсезонье тоже провела большую работу, а потому надеемся на успешный сезон», — цитирует специалиста Russia-Hockey.

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