Гандлер: чтобы оба Свечникова оказались в «Детройте», должно многое сойтись

Хоккейный агент Марк Гандлер поделился мнением о будущем нападающего Андрея Свечникова.



«Для того чтобы братья Свечниковы оказались в „Ред Уингз“, очень многое должно сойтись. В первую очередь то, чтобы „Детройт“ полностью провалил сезон. Понятно, что Андрея выберут очень высоко. Мы точно не знаем, под каким номером — всё покажет конкуренция с другими сильными ребятами.



Я не могу желать „Ред Уингз“ того, чтобы команда рухнула. Но пожелаю им выиграть в лотерее перед драфтом. Это возможно. Чего только не бывает в хоккее? Но сами понимаете, вероятность не очень велика», — цитирует Гандлера официальный сайт НХЛ.

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