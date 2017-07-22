Анисимов: когда встречусь с Панариным на льду, постараюсь провести силовой приём

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов рассказал, что дружба с форвардом Артемием Панариным, в результате обмена перешедшим в «Коламбус Блю Джекетс», никак не помешает быть соперниками на льду.



«Если говорить честно, был в настоящем шоке после новости об обмене Панарина. Тяжело было видеть, как мой близкий друг переходит в мою бывшую команду.



Но когда мы встретимся на льду в матче, я постараюсь провести на нём силовой приём и приложить все усилия для победы», — приводит слова нападающего Chicago Sun Times.

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