Ерёменко: «Динамо» – мой родной клуб, я хочу в нём закончить играть

Вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал о целях команды на сезон, а также признался, что хотел бы завершить карьеру именно в составе бело-голубых.



«У нас рабочая обстановка. Успехом в новом сезоне для нас будет завоевание Кубка Гагарина, это задача для всех. Будем стараться. Все работают от и до, а задача у нас одна. Долго ли думал перед тем, как подписать контракт? Я уже говорил, что «Динамо» — это мой родной клуб, и я хочу в нём остаться и закончить карьеру. Но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Слава богу, что всё утряслось. Мы начали работать, а дальше посмотрим, что будет», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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