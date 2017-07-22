Тэйвз: больно видеть ситуацию с Хоссой, я думал, он поиграет ещё лет шесть-семь

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о ситуации с нападающим Марианом Хоссой, который вынужден пропустить грядущий сезон из-за медицинских осложнений после аллергии.



«Очень больно осознавать, с чем ему пришлось столкнуться, понимая, что ему осталось не так уж много времени до завершения карьеры. Он ещё далеко не всё сказал в хоккее. Я считал, что он может играть ещё лет шесть-семь, как Яромир Ягр. Поэтому так обидно.



Всё случилось не сразу. Все ребята были в курсе ситуации, все понимали, что ему придётся принять такое решение», — цитирует Тэйвза официальный сайт лиги.