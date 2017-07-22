Ткачук: «Калгари» надо уметь держать удар, в плей-офф нам этого не хватило

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук считает, что в новом сезоне его команда должна постараться выступать стабильнее, а также поделился впечатлениями от опыта игры в плей-офф.

«Все мы видели, чего добился „Нэшвилл“ в прошлом году, надо просто поймать свою игру. Надеюсь, что в этом году нам удастся это сделать. Сейчас ещё рано думать о плей-офф, потому что в том году старт сезона нам не удался. Надеюсь, что в этом году он будет лучше. В том сезоне мы играли сериями, но если в этом нам удастся выступать более стабильно, то всё должно быть хорошо.



В прошлом сезоне были плюсы и минусы. Наша команда, по моим ощущениям, была способна добиться большего, однако плей-офф сложился для нас не так, как мы представляли. Там играют очень сильные команды, и случиться может что угодно. Конечно, мы не одержали ни одной победы, но мне кажется, что мы хорошо смотрелись во всех матчах и могли выиграть хотя бы пару из них. Надо уметь держать удар, чего в плей-офф, наверное, нам не хватило. Я понимал, что в плей-офф все будет по-другому, но не осознавал в полной мере, что в каждой смене, каждый раз, когда шайба оказывается у тебя, соперник уже будет висеть на плечах и действовать жёстко. Просто сумасшествие, насколько хоккей в плей-офф напряжённее», — приводятся слова Ткачука на официальном сайте НХЛ.