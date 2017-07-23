Макаров: тренировочный лагерь ЦСКА во времена СССР был немного похож на тюрьму

Легендарный нападающий Сергей Макаров поделился воспоминаниями о тренировках в московском ЦСКА.



«Тренировочный лагерь ЦСКА во времена СССР был немного похож на тюрьму. Нам приходилось вместе жить и тренироваться одиннадцать месяцев в году, и мы были почти лишены общения с семьями. Каждый день был похож на предыдущий. Подъем, завтрак, тренировка, обед, другая тренировка, ужин и сон, когда ты ложишься спать для того, чтобы отдохнуть перед новым одинаковым днём», — приводит слова Макарова издание Hockey Sverige.

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