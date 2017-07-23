«Локомотив» и «Северсталь сыграли необычный товарищеский матч

Череповецская «Северсталь» провела контрольный матч с «Локомотивом» в достаточно необычном формате, информирует пресс-служба команды. Оба коллектива поделились на две команды. Таким образом, получилось по два состава и у «жёлто-чёрных», и у «железнодорожников». Получившиеся пары провели на льду по два полноценных периода.



Ярославская команда победила с общим счётом 3:2. Первыми отличились «железнодорожники». Сначала Максим Тальбо реализовал большинство для своей команды. А спустя несколько минут он же оказался на острие контратаки «Локо» и удвоил преимущество своей команды. В концовке периода соперники практически постоянно играли в неравных составах. Сначала Даниил Вовченко реализовал большинство и сократил отставание, а затем Дмитрий Кагарлицкий убежал в меньшинстве на рандеву с голкипером хозяев и переиграл его. Финальная сирена зафиксировала ничью – 2:2. В серии послематчевых бросков оказались сильнее игроки «Локомотива». Единственная результативная попытка на счету Артура Каюмова.

Осталось разобраться с психологией. «Локомотив» готов к большим победам? После бронзы прошлого сезона «Локомотив» сохранил состав и главного тренера. Чтобы сделать шаг вперёд, нужно совсем немного.