Захаркин: второй матч с «Неманом» нам удалось провести лучше предыдущего

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал повторный товарищеский матч с «Неманом» (2:3).



«Сегодняшний матч мы провели лучше, чем предыдущую игру. Я видел лучшую комбинаторику, лучшие взаимодействия, несмотря на то что звенья были видоизменены. Например, в тройку к Макарову и Скачкову был добавлен Булянский, в то время как обычно там играет Костя Панов. В «белой» линии не играл Акмальдинов, туда поставили Попова. В «красную» линию был переведён Савинайнен. Вообще, для команды, которая претендует на хороший результат, очень важно, чтобы хоккеисты умели играть в правильный хоккей «с листа». Это требование современного хоккея – усиливать звенья. Сегодня мы попытались это сделать, и в некоторых эпизодах у нас получалось.



Мы много играли сегодня в численном неравенстве. Это следствие того, что на подвижности наших хоккеистов сказывается большой объём работы. Я не увидел свежести, большого объёма катания. Все игроки по-разному переваривают нагрузку, и это одна из причин, почему в третьем периоде мы мало бросали по воротам. Всё-таки помимо мотивационного показателя игроков есть и усталость, и она выливается в слабую угрозу воротам соперника», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Югра» упустила преимущество в две шайбы, уступив «Неману» в товарищеской игре