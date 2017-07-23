«Югра» упустила преимущество в две шайбы, уступив «Неману» в товарищеской игре

Гродненский «Неман» в товарищеской игре сумел одержать победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 3:2.



К 25-й минуте игры команда Игоря Захаркина выигрывала в две шайбы, точные броски на свой счёт сумели записать Кирилл Беляев и Евгений Скачков. Во втором периоде Сергей Дорофеев отыграл один гол, а в заключительной 20-минутке шайбы Глеба Клименко и Гжегожа Пасюта принесли «Неману» волевую победу.



В предыдущем товарищеском матче «Югра» обыграла «Неман» в серии буллитов — 4:3 Б.

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