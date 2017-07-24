Ткачук: этим летом самым занятым в «Калгари» был генеральный менеджер

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук поделился мнением об укреплении состава клуба.



«Новые трансферы? Я был очень-очень рад узнать об этих сделках. Меня все спрашивают, насколько насыщенным было моё лето, но, думаю, самым занятым в нашей команде был генменеджер Брэд Треливинг. Думаю, сейчас „Калгари“ является притягательным направлением для игроков. Учитывая нашу оборону, глубину состава и приход Майка Смита, у нас собралась приличная команда», — цитирует Ткачука официальный сайт лиги.

Малкин уверен в Ковальчуке, Людучин не подошёл «Куньлуню» Роман Людучин покинул стан «Куньлуня», Мянтюлля ушёл из «Югры», а «Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче.