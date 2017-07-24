Пашков: «Спартак» находится в тени московских соседей, и это огорчает

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков поделился ожиданиями от выступления московского «Спартака» в новом сезоне, сравнив его шансы на выход в плей-офф КХЛ с шансами соседей из «Динамо».



«Спартак» этим летом и сам говорит о себе очень мало. Находится где-то в тени московских соседей, что, честно говоря, огорчает. Да, приглашение на пост главного тренера такого игровика, как Вадим Епанчинцев, интригует. Как и назначение его ассистентом другого интересного в прошлом нападающего — Андрея Потайчука. Но давайте смотреть объективно: если отбросить дуэт тренеров-новичков, селекционная политика «Спартака» не привлекает никакого внимания, команда не выглядит укомплектованной во всех линиях. Хотя в финансовом плане красно-белых не назвать аутсайдерами лиги.



Что касается шансов на выход в плей-офф по сравнению с «Динамо», то тут, в общем-то, всё понятно. Несмотря на все кадровые революции, «Динамо», как говорят в шахматах, «стоит» лучше. Потенциал «Спартака» пока не просматривается, причем уже не первый год кряду. Да и в целом, опасаюсь, Москву ждёт очень непростой сезон. В плане как результата, так и интереса, которому серьёзно угрожает 33-дневный зимний перерыв», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.