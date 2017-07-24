Бахмутов: Ночная лига впервые в истории подходит к 1000 команд-участников

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов сообщил, что количество участников турнира может достигнуть 1000 команд.

«В преддверии заявки команд на сезон-2017/18 из регионов приходят следующие новости: согласно предварительной информации, в следующем любительском чемпионате страны к имеющимся командам может добавиться около 200. Таким образом, Ночная лига впервые в истории реально подходит к составу участников из 1000 команд. Впрочем, будет ли достигнута эта планка, покажет время. Потому что намерения – это одно. Реальная заявка – другое. Также предполагается, что соревнования пройдут в пяти новых регионах, а количество отборочных этапов вырастет на два десятка. И, получается, финалистов, съезжающихся в мае в Сочи, станет больше, чем в прошлом сезоне, когда их было 148. Конечно, рост Ночной лиги, интерес к хоккею в массах радует. Но в то же время он натыкается не нехватку льда. И сейчас руководители лиги продумывают этот вопрос не только с точки зрения отборочных этапов, но и финала фестиваля в Сочи, ведь плюс примерно 20 команд – серьёзная нагрузка, которую пять катков не переварят.

Вызвал ли проект регламента дискуссию? По сути, нет. И это не удивляет – ведь главный документ чемпионата в целом проработан довольно чётко. Он стабилен. А внесённые в него изменения оказались, скажем так, косметическими. И это, считаю, здорово. Теперь нужно набраться терпения. Утверждение документа — это кропотливый процесс. Рассчитываем, что регламент будет утверждён в течение двух недель», — приводит слова Бахмутова официальный сайт НХЛ.