«Виннипег» подписал однолетний контракт с вратарём Хеллебайком на $ 2,25 млн

«Виннипег Джетс» объявил о подписании нового однолетнего контракта с голкипером Коннором Хеллебайком, по которому он получит $ 2,25 млн, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Хеллебайк в составе «Джетс» принял участие в 56 матча НХЛ, в которых его коэффициент надёжности составил 2,89, а процент отражённых бросков – 90,7.



Всего Коннор провёл в НХЛ 82 встречи с коэффициентом надёжности 2,71 и процентом отражённых бросков — 91. Также он сыграл в 88 матчах АХЛ в составе «Сент Джонз Айскэпс» и «Манитоба Мус».