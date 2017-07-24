Ессе Йоэнссу и Сами Лепистё назначены ассистентами капитана «Йокерита»

Новыми ассистентами капитана «Йокерита» Петера Регина назначены нападающий Ессе Йоэнсуу и защитник Сами Лепистё. Об этом сообщает пресс-служба финского клуба.

Лепистё последние два сезона провёл в «Салавате Юлаеве». Ранее он уже выступал за «Йокерит» с 2001 по 2007 год, а в мае защитник подписал с финским клубом однолетний контракт с возможностью продления на год. В прошедшем сезоне он провёл 53 матча в регулярном чемпионате и пять в плей-офф, набрав 34 (6+28) очков.

Йоэнссу выступает за «Йокерит» два года. В минувшем сезоне он набрал 28 (15+13) очков в 54 матчах.