Ессе Йоэнссу и Сами Лепистё назначены ассистентами капитана «Йокерита»

Новыми ассистентами капитана «Йокерита» Петера Регина назначены нападающий Ессе Йоэнсуу и защитник Сами Лепистё. Об этом сообщает пресс-служба финского клуба.
Лепистё последние два сезона провёл в «Салавате Юлаеве». Ранее он уже выступал за «Йокерит» с 2001 по 2007 год, а в мае защитник подписал с финским клубом однолетний контракт с возможностью продления на год. В прошедшем сезоне он провёл 53 матча в регулярном чемпионате и пять в плей-офф, набрав 34 (6+28) очков.
Йоэнссу выступает за «Йокерит» два года. В минувшем сезоне он набрал 28 (15+13) очков в 54 матчах.
Лучшая селекция межсезонья? Как «Йокерит» стал скрытым фаворитом Запада
Возвращение Кивистё и Лепистё, второй шанс в КХЛ для Палолы, матч на открытом воздухе в истории – что случилось с «Йокеритом» в межсезонье.