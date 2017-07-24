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Анисимов: в прошлом году топ-судьи были измотаны, будем выравнивать нагрузки

24 июля 2017, понедельник. 19:31. Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о подготовке судей к новому сезону.

«Целый день отведён на психологию. У нас разнонаправленные тесты. Завезли специальное оборудование, чтобы люди могли учиться саморегуляции, настраиваться психологически, регулировать свои эмоции. Также мы возобновили углублённое медицинское обследование. Это нужно, чтобы мы знали о состоянии здоровья арбитров. Всё как в полноценной хоккейной команде: мы должны быть уверены в здоровье тех, с кем заключаем контракт.

Требования к судьям повышаются каждый год, они переходят на более профессиональный уровень. Плюс у нас много новых ребят-лайнсменов. Это большие гренадёры, хоккей становится более атлетичным, нужно грамотно разнимать драки. А квалификация молодых судей не вызывает сомнения, они прошли хорошую школу, обучены. Из новых вещей – в этом году будет полная экипировка судей, фактически всё так же, как в хоккейной команде.

Мы говорили и будем говорить ребятам, что к середине ноября будет сыграно более 50% матчей. Поэтому нужно правильно разложить силы по дистанции и понимать, что львиная доля нагрузки придётся до этого времени. Судьи должны в том числе за счёт сборов правильно и в тонусе пройти сезон. По прошлогоднему анализу физических данных главных судей мы поняли, что — особенно топ-судьи – они измотаны. Мы не пытаемся сейчас поменять концепцию, но более-менее попытаемся выровнять количество игр среди судей, чтобы более равномерно распределить физические нагрузки», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Анисимов Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
24 июля 2017, понедельник
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