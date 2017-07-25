ФХР окажет поддержку Данису Зарипову, дисквалифицированному на 2 года за допинг

В Федерации хоккея России прокомментировали ситуацию с 36-летним нападающим Данисом Зариповым, который был дисквалифицирован на два года за употребление запрещённых препаратов. Дисциплинарный комитет IIHF отстранил Зарипова от соревнований до 22 мая 2019 года.



«Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга. Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идёт обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале. К сожалению, проконтролировать все, что делают игроки, невозможно.



Зарипов – превосходный мастер, очень именитый игрок, который провёл блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе федерации.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

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