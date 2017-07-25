Агент: непонятно, почему Зарипова не вызвали на заседание комитета ИИХФ

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Даниса Зарипова, рассказал о дальнейших действиях в связи с наложением на 36-летнего форварда двухгодичной дисквалификации за употребление запрещённых препаратов.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

«Для меня и для Даниса решение дисциплинарного комитета ИИХФ стало неожиданностью. Мне непонятно, почему при вынесении подобного вердикта сам Зарипов не был вызван на эту комиссию. Хотя я не знаком с практикой проведения подобных мероприятий. Безусловно, Данис будет подавать апелляцию на это решение. Сейчас этим вопросом углублённо занимаются специалисты соответствующего профиля. Что касается контрактного обязательства с «Ак Барсом», то на время разбирательства действие соглашения с казанским клубом приостанавливается», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Принять участие в опросе вы также можете на сайте Playbuzz.