Максим Спиридонов покинет пост ассистента главного тренера «Адмирала» Александра Андриевского по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба.



«Мы благодарим Максима Владимировича за отличную и профессиональную работу, желаем удачи в карьере», — говорится в заявлении.



Спиридонов работал тренером «Адмирала» с 2015 года. За свою спортивную карьеру выступал в Северной Америке и Европе. В КХЛ принял участие в 235 матчах, в которых стал автором 72 шайб и 88 результативных передач, набрав 160 очков при показателе полезности «+6».

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