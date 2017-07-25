Зарипов: могу сказать на 100%, что никогда ничего запрещённого не принимал

Нападающий Данис Зарипов прокомментировал свою двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.



«Я не владел никакой информацией о том, что попал в такую неприятную историю. Ни WADA, ни IIHF не выходили на меня лично. Поэтому о своём отстранении от хоккея узнал только сегодня – из прессы. В том числе и о заявлении КХЛ о моей дисквалификации. Получается, все о себе узнаю от третьих лиц. Поэтому мне и сказать особо нечего. Сижу вот перевариваю эту информацию и думаю, как дальше жить. Насколько я помню, ту допинг пробу взяли в феврале. А сейчас я узнаю, что у меня обнаружили тогда мочегонное средство. А эксперты посчитали, что оно скрывает другие препараты, которых в моей пробе и не было.



Допинг на хоккейной площадке не актуален? Я же и говорю, как я понял, препарат, за который меня дисквалифицировали на два года, не является допингом сам по себе. Но эксперты WADA почему-то посчитали, что он скрывал ещё какие-то стимуляторы. Или, точнее, мог скрыть. Но у меня за спиной длинная хоккейная карьера. И за себя я могу сказать на сто процентов, что никогда ничего запрещённого не принимал! Тут всё может быть. Этот элемент может попасть в организм и с пищевыми добавками. Мы же не знаем все, что нам кладут в еду. Почему она попала именно ко мне? Пока не могу никого подозревать и что-то на кого-то наговаривать. В первую очередь это моё собственное упущение. Сейчас я пытаюсь понять, что происходит. Потом буду думать, как действовать дальше. Может, и получится что-то исправить.



Тем не менее подготовка уже идёт полным ходом. Но пока я тренируюсь по индивидуальному плану, не в составе «Ак Барса». Конечно, с клубом мы на связи! И мне очень не хочется из-за всей этой ситуации подставить руководство «Ак Барса» и команду. Ведь для нашего хоккея это в принципе новая и непривычная ситуация. Когда-то и с кем-то это должно было произойти. И, к сожалению, на сегодняшний день именно я попал под раздачу. Но буду разбираться и искать выходы из этой ситуации. Разговор о переезде в НХЛ уже идёт. Но, признаюсь, мне не хочется смотреть в ту сторону. Хочу продолжить карьеру в России.



Поддержка болельщиков? Я на сто процентов уверен, что допинг не принимал. Но сейчас шум пошёл на весь мир. И у людей в головах слово «допинг» связывается напрямую со стимуляторами и анаболиками. А у меня нашли какой-то мочегонный препарат! Я бы хотел, чтобы в прессе выступил медик, который мог бы объяснить людям его действие. Рассказать, что это не стимулятор. И что он бывает во многих продуктах. Дай бог, чтобы во всём разобрались», — приводит слова Зарипова «Советский спорт».

Принять участие в опросе вы также можете на сайте Playbuzz.