Чистяков: «Торнадо» будет отстаивать звание чемпиона ЖХЛ

Главный тренер клуба Женской хоккейной лиги «Торнадо» Алексей Чистяков рассказал об изменениях в команде и планах на будущий сезон.



«Предсезонная подготовка поделена на три части. Сейчас команда работает в Дмитрове, сочетая тренировки на земле и на льду. Закладывается фундамент. Затем 4 августа мы вылетаем в Чехию, где проведём три товарищеские игры с чешской сборной. Там уже пройдёт более планомерная подготовка. Вернёмся 19 августа: один день — на отдых, затем снова начинаем тренироваться в Дмитрове. 21 августа игроки «Торнадо», входящие в сборную, отправятся на Евротур в Швецию, а после возвращения девчонок команда в полном составе продолжит подготовку к чемпионату России на домашнем льду.



Изменения в составе? Команду покинули Анастасия Легкодух, Ульяна Мюллер, Елена Водопьянова, Виктория Чмырикова и Дарья Борисова. Эти хоккеистки были в «Торнадо» не один сезон. Им был дан шанс проявить себя. У кого-то не хватило мастерства, кому-то здоровье не позволило работать на высоком уровне. Тем не менее те, кто захотел продолжить хоккейную карьеру, нашли себе клубы, а на их место пришли одарённые, перспективные игроки. Это спорт, и от этого никуда не деться: кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то заканчивает. В «Торнадо» четыре новых игрока. Две хоккеистки – Ирина Кулагина и Анна Алпатова – воспитанницы СШОР по хоккею Московской области. Ещё две девочки из Москвы, это Дарья Белоглазова и Милена Третяк. Новички нашей команды входят в состав молодёжной сборной. Они перспективны, им будет дан шанс. В том числе будем готовить их к молодёжному чемпионату мира. Будем стараться давать игровое время по мере возможности. Опять же всё зависит от них самих. Будем смотреть, как они будут работать и прогрессировать.



Уровень подготовки команды? Определим по конечному результату сборов, хотя и там есть определённые нюансы. Мелочей в хоккее не бывает. Планы на сезон — самые максимальные, других мы не ставим. Мы будем отстаивать звание чемпионов России. Также, помимо клубных интересов, есть интересы национальной сборной – успешно выступить на зимних Олимпийских играх», — приводит слова Чистякова пресс-служба Женской хоккейной лиги.