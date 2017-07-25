Достанко: Дуайер ждёт от минского «Динамо» быстрой, агрессивной и плотной игры

Защитник Роман Достанко, находящийся на просмотре в минском «Динамо», рассказал, какой хоккей должна показать команда в стартовом матче Кубка Минска с московским «Динамо».



«Немножко волнительно, как обычно. Похожие чувства испытываешь накануне каждого первого предсезонного матча. Ещё точно не знаю, с кем в паре выйду завтра на лёд, но сегодня катался вместе с Никитой Устиненко. Тренер уже говорил, что будет ждать от нас быстрой, агрессивной, плотной игры. Нельзя будет давать сопернику времени и пространства для принятия решений. В общем, покажем типичный канадский хоккей», — цитирует Достанко пресс-служба клуба.

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