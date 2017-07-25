«Колорадо» договорился об однолетнем контракте с форвардом Ньето на $ 1 млн

«Колорадо Эвеланш» и нападающий Мэттью Ньето сумели договориться о новом контракте, не прибегая к арбитражным слушаниям. Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, стороны подписали однолетний контракт на $ 1 млн.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 59 матчей регулярного чемпионата и отметился семью заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами при показателе полезности "-12". Всего за пять сезонов в НХЛ он принял участие в 264 играх, набрав 81 (35+46) очко при показателе полезности "-36".