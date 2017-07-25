Каарела: русские — приятные и весёлые люди, но многие из них — жертвы системы

Тренер вратарей ХК «Сочи» Яри Каарела рассказал о работе в России. Он три года работал в ЦСКА, год в СКА, два года в сборной Беларуси, а затем принял предложение черноморского клуба.

«Когда в 2013-м Сергей Фёдоров предложил мне работу в ЦСКА, я просто не смог отказаться. Так же легко было согласиться войти в тренерский штаб Сергея Зубова в ХК „Сочи“.

Почему я востребован в России у таких людей, как Фёдоров и Зубов? Думаю, это потому, что я всегда открыт и честен. Хоть я работаю в России много лет, я никому в этой стране не продавал душу и не был в долгу перед кем-либо.

Когда я приступаю к работе с новым вратарём, всегда спрашиваю, он будет учить меня русскому или я его английскому. Все выбирают английский.

Русские такие же, как финны — приятные и весёлые люди. Конечно, система меняет людей. Многие из них — жертвы системы", — цитирует Каарелу Iltalehti.