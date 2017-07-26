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Шарангович: на уровне КХЛ сыграю впервые

26 июля 2017, среда. 10:20. Хоккей

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович рассказал об ожиданиях от предстоящего предсезонного турнира в Беларуси.

«Какие мысли? Играть в свою игру, не делать лишних ошибок. Больше буду думать об обороне, так как займу позицию центрального нападающего. Сегодня мы наигрывали взаимодействие в тройке с Саней Китаровым и Димой Амброжейчиком. О нынешнем московском «Динамо» знаю немного, да и на уровне КХЛ сыграю впервые. Но, думаю, это что-то вроде соперников на чемпионате мира. Мы сейчас под нагрузкой. Только на этой неделе мы начали тренироваться на льду по одному разу в день. Ноги ещё «загружены». Тяжеловато бежать будет, но играть всё равно будем на победу», — приводит слова Шаранговича официальный сайт «Динамо».

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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