Шарангович: на уровне КХЛ сыграю впервые

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович рассказал об ожиданиях от предстоящего предсезонного турнира в Беларуси.



«Какие мысли? Играть в свою игру, не делать лишних ошибок. Больше буду думать об обороне, так как займу позицию центрального нападающего. Сегодня мы наигрывали взаимодействие в тройке с Саней Китаровым и Димой Амброжейчиком. О нынешнем московском «Динамо» знаю немного, да и на уровне КХЛ сыграю впервые. Но, думаю, это что-то вроде соперников на чемпионате мира. Мы сейчас под нагрузкой. Только на этой неделе мы начали тренироваться на льду по одному разу в день. Ноги ещё «загружены». Тяжеловато бежать будет, но играть всё равно будем на победу», — приводит слова Шаранговича официальный сайт «Динамо».