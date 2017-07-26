«Торпедо» открыло благотворительную распродажу эксклюзивных свитеров

Нижегородское «Торпедо» запустило благотворительную акцию, часть средств от которой будет направлена на благотворительные нужды. В частности, финансовая помощь будет оказана подопечным Нижегородского онкологического научного центра Марии Красильниковой, Валерии Киселёвой и Динаре Бедретдиновой, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, сообщает официальный сайт клуба.



В ходе акции желающие могут приобрести эксклюзивные клубные свитера: оригинальный ретро-свитер дизайна конца 50-х годов прошлого века, в котором торпедовцы 22 декабря 2016 года играли против московского «Динамо», оригинальный свитер «Матча будущего» дизайна 2146 года, в котором команда 24 декабря 2016-го принимала ярославский «Локомотив», а также оригинальный свитер благотворительного матча «Хоккей во имя добра», сыгранного 29 марта 2017 года.