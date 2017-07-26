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«Ак Барс» одолел «Нефтяник» в овертайме выставочного матча

26 июля 2017, среда. 20:36. Хоккей

Казанский «Ак Барс» одержал победу в овертайме товарищеского матча с альметьевским «Нефтяником», встреча завершилась со счётом 3:2.

Во втором периоде казанская команда вышла вперёд, заброшенную шайбу записал на свой счёт Альберт Яруллин. В третьем периоде «Нефтяник» забил два гола, на которые команда Зинэтулы Билялетдинова ответила заброшенной шайбой Рафаэля Батыршина. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу.

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Товарищеские матчи (клубы)
26 июля 2017, среда. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
2 : 3 0:0, 0:1, 2:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Яруллин (Обухов) – 33:57 (5x5), 1:1 – Насыбуллин (Ядроец, Байкеев) – 54:10 (5x5), 1:2 – Батыршин – 55:19 (5x5), 2:2 – Адамчук (Лопачук) – 59:29 (5x5), 2:3 – Азеведу – 60:24 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Нефтяник Альметьевск
Новости. Хоккей
26 июля 2017, среда
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