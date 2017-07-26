«Ак Барс» одолел «Нефтяник» в овертайме выставочного матча

Казанский «Ак Барс» одержал победу в овертайме товарищеского матча с альметьевским «Нефтяником», встреча завершилась со счётом 3:2.



Во втором периоде казанская команда вышла вперёд, заброшенную шайбу записал на свой счёт Альберт Яруллин. В третьем периоде «Нефтяник» забил два гола, на которые команда Зинэтулы Билялетдинова ответила заброшенной шайбой Рафаэля Батыршина. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу.



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