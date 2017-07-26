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Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников на Кубке Минска

26 июля 2017, среда. 21:14. Хоккей

Московское «Динамо» одержало победу над минским одноклубниками в рамках Кубка Минска, встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе московского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Михаил Варнаков, Андрей Алексеев, Иван Игумнов, Яков Рылов и Даниил Тарасов, отметившийся дублем. У минского «Динамо» забитые голы на свой счёт записали Евгений Лисовец, Роб Клинкхаммер и Евгений Ковыршин.

В другом матче игрового дня Кубка Минска ярославский «Локомотив» одолел рижское «Динамо» — 3:1.

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Кубок Минска
26 июля 2017, среда. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 6 1:0, 1:4, 1:2
Динамо М
Москва
1:0 – Лисовец – 19:00 (5x4), 1:1 – Варнаков – 26:00 (5x4), 1:2 – Алексеев – 28:00 (5x5), 1:3 – Игумнов – 33:00 (5x5), 2:3 – Клинкхаммер – 34:00 (5x5), 2:4 – Рылов – 35:00 (5x5), 2:5 – Тарасов – 52:00 (5x5), 3:5 – Ковыршин – 53:00 (5x5), 3:6 – Тарасов – 58:00 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва
Новости. Хоккей
26 июля 2017, среда
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