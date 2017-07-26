Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников на Кубке Минска

Московское «Динамо» одержало победу над минским одноклубниками в рамках Кубка Минска, встреча завершилась со счётом 6:3.



В составе московского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Михаил Варнаков, Андрей Алексеев, Иван Игумнов, Яков Рылов и Даниил Тарасов, отметившийся дублем. У минского «Динамо» забитые голы на свой счёт записали Евгений Лисовец, Роб Клинкхаммер и Евгений Ковыршин.



В другом матче игрового дня Кубка Минска ярославский «Локомотив» одолел рижское «Динамо» — 3:1.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»