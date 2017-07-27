«Слован» взял на просмотр двух участников МЧМ-2017 в составе сборной Словакии

«Слован» заключил пробные контракты с двумя словацкими нападающими 1997 года рождения – Мареком Слободой и Мареком Гецлом. Рижское «Динамо» подписало двустороннее соглашение на один год с латвийским защитником Александром Смирновым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне Слобода выступал за «Ческе-Будеёвице» и молодёжную команду клуба, а также в составе сборной Словакии играл на молодёжном чемпионате мира, набрав в пяти матчах 3 (1+2) очка. Гецл играл за «Дуклу» и тоже участвовал в МЧМ.



20-летний Смирнов ранее выступал в МХЛ за ХК «Рига», в 51 матче регулярного чемпионата отметившись 7 (2+5) очками.