Ландер: мне нравится, что «Ак Барс» и болельщики ждут, что я буду лидером

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал свой дебют за казанскую команду в матче с «Нефтяником» (3:2 ОТ).

«Во-первых, мне очень понравились наши болельщики – было приятно играть с их поддержкой. Это была первая игра в межсезонье, понятно, что ещё много работы. Но было бы хуже, если бы мы провели невероятный матч, полезнее, когда вот такие игры проходят.

Здесь больше времени на раздумья – к этому нужно привыкнуть. Шайбу можно подержать, а я, по-моему, слишком часто отдавал её в ненужный момент. Поэтому не получалось в касание бросить в большинстве? Я бы сказал проще: это первая игра сезона. Я давненько не играл, и вообще, та возможность нанести бросок в касание была у меня первой за лето. Мы будем прогрессировать, это точно. Я бы сказал, что больше отдаю, чем забиваю. С другой стороны, если у меня будет хороший голевой момент, я не буду делать лишнюю передачу, а постараюсь забить сам.

Прекрасно понимаю, что от меня ждут лидерских качеств и большого количества очков, и мне это даже нравится. И к себе я даже более требовательный, чем кто-либо ещё. Я готов к тому, что болельщики и клуб ждут от меня", — цитирует Ландера «Спорт Бизнес Online».