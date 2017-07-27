Гончар: в «Питтсбурге» слаженный коллектив, взаимопонимание на высоком уровне

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, помощник главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своей работе.

«У нас в «Питтсбурге» очень слаженный коллектив, сплочённый. Взаимопонимание находится на высоком уровне. Ребята умеют прибавить в нужный момент, в том числе и эмоционально. Это помогает добиться результата, новых побед. Здоровье Криса Летанга? Он хорошо себя чувствует. Мы с ним недавно общались, всё идёт по плану. Готовится к сезону», — передаёт слова Гончара корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Евгений Малкин и Сергей Гончар представили кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Вы также можете посмотреть видео на «Чемпионате».