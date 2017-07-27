Селянне: все игроки мечтают об ОИ, но НХЛ не слушает их при принятии решений

Известный финский хоккеист, четырёхкратный олимпийский призёр Теему Селянне считает, что НХЛ поступила неправильно, не прислушавшись к мнению игроков относительно участия в Играх 2018 года.



«Нет такого игрока, кто не хотел бы поехать на Олимпиаду. Я был на свадьбе Валттери Фильпуллы, разговаривал со Стивеном Стэмкосом и другими хоккеистами. Все разочарованы. Олимпиада — это мечта любого игрока, но НХЛ их не слушает, когда принимает решения.



Плохо, когда в турнире не участвуют все лучшие. Олимпиада была важным событием для хоккея», — цитирует Селянне Iltalehti.

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