Скривенс: у «Салавата» глубокий состав, теперь надо сделать из игроков команду

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс поделился впечатлениями от команды, а также рассказал о конкуренции с Андреем Кареевым.

«Мне нравится глубина состава. Это может сказаться по ходу сезона, если будут травмы. И состав, посмотрите, разнообразный. Есть забивающие ребята, есть хорошие большие защитники. Теперь нам нужно сделать из всех игроков команду.

Восток в КХЛ отличается от Запада путешествиями. Сильные команды есть и на Востоке, и на Западе. И вообще, в этой лиге нет простых матчей. Но на Востоке нужно больше путешествовать. Поэтому очень важна будет наша подготовка, чтобы к каждой игре мы подходили свежими. Секрет восстановления – в комбинации отдыха и правильного питания.

Андрей Кареев — отличный парень. Но пока мой русский не очень хорош, как и его английский. Мы мало общаемся, но надеюсь, что мы будем помогать друг другу во время сезона. Чтобы хорошо играть, у нас должна быть хорошая конкуренция в команде. Русский учу, могу заказать еду в ресторане и знаю, как попросить клюшку. Это очень важно", – цитирует Скривенса «Спорт Бизнес Online».