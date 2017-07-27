«Авангард» потерпел поражение от «Витязя» в товарищеской встрече

Омский «Авангард» в товарищеской встрече потерпел поражение от подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 1:3.
Единственную заброшенную шайбу команды Андрея Скабелки сумел записать на свой счёт нападающий Юхан Сундстрём. В составе «Витязя» забитыми голами отметились Алексей Макеев, Дмитрий Сёмин и Ессе Манкинен.
Для обеих команд товарищеские встречи были первыми в нынешнее межсезонье. В своём следующем матче «Авангард» сыграет со сборной Италии, «Витязь» свою следующую игру проведёт с магнитогорским «Металлургом».
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