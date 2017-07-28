Фисенко: пока «Авангард» медленно начинает атаку и не так хорошо держит шайбу

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко поделился впечатлениями после поражения в товарищеской игре с «Витязем» (1:3).



«Конечно, хотелось победить – вне зависимости, товарищеская это игра или игра в сезоне. Не получилось, сейчас будет правильным сделать выводы из этого матча, вынести что-то позитивное и исправить ошибки.



У нас будет ещё анализ игры с просмотром видео, тренеры подскажут, но я думаю, что пока мы медленно начинаем атаку и не так хорошо держим шайбу в зоне. Нужно больше угрожать и работать над этим», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Авангард» потерпел поражение от «Витязя» в товарищеской встрече