Литвинов: с детства мечтал выйти на лёд в составе первой команды «Кузни»

Голкипер новокузнецкого «Металлурга» Андрей Литвинов рассказал, как проходят тренировки команды в межсезонье, а также поведал об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Всё на высшем уровне, что касается льда, раздевалки, стирки, питания, всё очень хорошо. Мне очень нравится организация. В плане ледовых тренировок, проживания в командах, в которых я был до этого, было чуть попроще. Мне кажется, это не уровень ВХЛ, а уровень КХЛ. С детства мечтал выйти на лёд в составе первой команды «Кузни», а тут такой шанс. Нужно будет попытаться им воспользоваться. Сначала нужно хорошо поработать во время предсезонки, чтобы найти свою игру и в сезоне показывать её. Но опять же, кто будет играть, будет выбирать тренер. Наша задача выходить и работать, а на тренировках посмотрят. Тем более сезон длинный, я думаю, все поиграют», — отметил Литвинов в интервью клубной пресс-службе.

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