Петрищев: на Кубке губернатора «Салават» должен просто хорошо играть

Защитник «Салавата Юлаева» Руслан Петрищев рассказал, как прошёл тренировочный сбор в Финляндии, а также поделился ожиданиями от предстоящего Кубка губернатора.



«Хорошие сборы провели, хорошая база была, подготовились. Всё, что хотели сделать, сделали. Все работали, все выкладывались. Можно дать положительную оценку сборам. Было очень интересно, новые тренеры, другой подход, более европейский, так скажем. Новый тренер, новые упражнения — интересные были сборы очень. Это давало более позитивное отношение к делу.



Настроение перед Кубком губернатора? Всегда ставим цель выиграть, но и также найти сочетания тренерам. Нужно просто хорошо играть — и болельщиков порадовать, и перед сезоном набрать уверенности. Найти свою игру и в сезон входить готовыми полностью», — приводит слова Петрищева официальный сайт «Салавата Юлаева».

Арзамасцев: в принципе, на сборе в Паюлахти всё прошло по плану