Гуськов: «Ак Барсу» нужно найти игрока, с которым Марков сможет играть как в НХЛ

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал возможный переход защитник Андрея Маркова в «Ак Барс».



«После Никулина в «Ак Барсе» был только один атакующий защитник – Евгений Медведев. После того как они покинули команду, в составе «Ак Барса» атакующих защитников и не было. Мне кажется, если правильно создать пару защитников, как например, Марков и Суббэн в НХЛ, то если где-то Андрей не успел вернуться в защиту, то Суббэн подстраховывал его.



Это нормальная практика, что при игре с атакующим защитником в паре должен стоять защитник-домосед, который всё подчищает. У «Ак Барса» в команде достаточно игроков, которые могут после атаки вернуться в оборону, так что не думаю, что у Маркова возникнут проблемы при игре в защите. Если посмотреть на его показатель полезности, хотя бы, за последний сезон, то можно сказать, что у него всё в порядке с игрой в обороне и атаке. Здесь работа тренеров заключается в том, чтобы найти игрока в пару к Маркову, чтобы Андрей мог играть в том стиле, в котором он играл в НХЛ», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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