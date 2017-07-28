Малкин с кубком Стэнли посетил стадион ПФК ЦСКА

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вместе с завоёванным в прошлом сезоне кубком Стэнли посетил арену ПФК ЦСКА, о чём сообщает пресс-служба «армейцев».



27 июля Малкин вместе с помощником главного тренера «Питтсбурга» Сергеем Гончаром представил кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве. Каждый из них по традиции получил трофей в личное пользование на один день.



«Питтсбург» с Малкиным обыграл в финальной серии НХЛ «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.

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