Бумагин: встреча с «Трактором» оставила позитивные впечатления

Форвард «Северстали» Александр Бумагин, ставший автором одного из голов своей команды в ворота «Трактора» в предсезонном матче в «Финляндии» (3:1), прокомментировал победу череповчан.



«Встреча оставила позитивные впечатления. Мы выиграли в основное время, выиграли по буллитам. Мы плодотворно поработали в Игоре, потом немного отдохнули и сегодня вышли раскрепощённые, с хорошим движением. Удалось создать много моментов. Я считаю, что выиграли заслуженно. У команды есть кое-какие наработки, над которыми мы работаем практически всё время, сколько тренируемся на льду. Есть задания для обороны, для атаки, и мы пытались сегодня всё сделать правильно, отточить эти элементы. И многое сегодня получалось.



В моём звене уже какие-то наработки просматриваются, но, безусловно, ещё ищем. Сейчас мы стараемся больше отрабатывать какие-то схемы, поэтому, может быть, что-то где-то не получается. Понятно, что есть ещё шероховатости, но ведь сейчас ещё даже не начало сезона, а предсезонная подготовка. Так что ещё много надо работать», — приводит слова Бумагина официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» обыграла «Трактор» в предсезонном матче в Финляндии